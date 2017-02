‘Miljoenentransfer Rooney in stroomversnelling door zaakwaarnemer’

Wayne Rooney is mogelijk toch nog deze maand op weg naar de Chinese Super League. Britse media, onder meer BBC Sports, maken melding van de aanwezigheid van zaakwaarnemer Paul Stretford in China. De belangenbehartiger bekijkt naar verluidt ter plaatse of hij een transfer voor de aanvaller van Manchester United kan regelen.

Volgens BBC Sports is het vrij onwaarschijnlijk dat Rooney nog vóór het einde van de transfermarkt, volgende week dinsdag, naar een club in China gaat. Het feit dat Stretford echter voet op Chinese bodem heeft gezet, lijkt een teken dat manager José Mourinho toch groen licht heeft gegeven voor een eventuele transfer. Mocht Rooney deze maand niet vertrekken, dan lijkt een zomerse transfer waarschijnlijker dan ooit.

Rooney, 31 jaar, is onder leiding van Mourinho niet meer zeker van een basisplaats bij Manchester United. De aanvoerder van Engeland weet zelf dat er vanuit China interesse is, maar Britse media zijn er niet over uit met wie Stretford in gesprek is. BBC Sports stelt dat het in ieder geval niet om Beijing Guoan gaat en dat Jiangsu Suning of Tianjin Quanjian de meest waarschijnlijke optie is. Bij beide clubs is namelijk nog plek voor een overzeese speler.

Stretford heeft inderdaad met Tianjin Quanjian gesproken, zo erkende Fabio Cannavaro. Volgens de trainer van de Chinese club zijn de gesprekken daarna echter niet voortgezet. Mourinho erkende dinsdag dat hij niet wist of Rooney of over een week nog bij Manchester United zou zijn, omdat hij dat ook niet over zichzelf wist. Volgens kwaliteitskrant The Times zou de club bereid zijn om een loyaliteitsbonus aan Rooney uit te keren, om een eventuele transfer te versnellen. Het contract van de aanvaller met the Mancunians loopt medio 2019 ten einde.