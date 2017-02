RB Leipzig wil met komst van wereldkampioen stunten

Borussia Dortmund en AS Roma krijgen concurrentie van Everton en Tottenham Hotspur. De vier clubs hebben het allemaal voorzien op Karol Linetty, middenvelder en Pools international van Sampdoria. (Sky Italia)

Samir Handanovic wil Internazionale verlaten om in de Champions League te spelen. Manchester City en Atlético Madrid zijn opties, want zijn nieuwe zaakwaarnemer Fali Ramadani heeft daar warme banden mee. (Corriere dello Sport)

Paris Saint-Germain gaat niet meewerken aan een vertrek van Marco Verratti. Ondanks interesse van Internazionale, Juventus, Chelsea en Barcelona is de sterspeler volgens voorzitter Nasser Al-Khelaïfi niet te koop. (Mundo Deportivo)

De belangstelling voor Tiemoué Bakayoko neemt zienderogen toe. In navolging van Chelsea, AC Milan, Juventus en Manchester United wil nu ook Paris Saint-Germain de defensieve middenvelder van AS Monaco. (Le10Sport)