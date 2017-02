Mourinho baalt: ‘Dat deed Manchester City, maar dat kan ik niet maken’

Jose Mourinho benadrukt dat hij niet van plan is om 'net als Manchester City' een reserve-elftal te laten aantreden in de FA Cup-wedstrijd tegen Chelsea. Manchester United plaatste zich woensdag voor de volgende ronde van de Europa League en dat zorgt ervoor dat zijn team tussen twee achtstefinaleduels door, in het FA Cup-toernooi tegen Chelsea (op maandag 13 maart) moet spelen.

Het verbaast Mourinho vooral dat de datum van de FA Cup-wedstrijd nu al bekend is, terwijl nog helemaal niet duidelijk is wie de tegenstanstander van Manchester United in de Europa League wordt. Dat zal pas vrijdag duidelijk worden. "Natuurlijk ben ik heel erg verbaasd. De loting voor de Europa League moet nog plaatsvinden. Niemand weet nog tegen wie we spelen, waar we spelen en waar de eerste en tweede wedstrijd plaatsvindt. Stel dat we die maandag tegen Chelsea spelen en daarna onze tweede wedstrijd in Rusland, Turkije of Griekenland moeten spelen", verzuchtte de Portugees.

"Ik denk dat wederom dat bepaalde belangen de voorkeur krijgen boven de belangen van de clubs en het Engelse voetbal, en het interesseert niemand. Maar hiermee moet ik het doen", vervolgde Mourinho. "Ik ga mijn reserve-team niet laten aantreden tegen Chelsea. Ik kan het niet maken om tegen Chelsea met een Onder-21-elftal aan te komen, zoals Manchester City dat vorig seizoen deed." De Portugees verwees daarmee naar de 5-1 zege van Chelsea op een bijzonder jeugdig Manchester City in de FA Cup.

"Dat kan ik niet maken, we zijn Manchester United en ik doe dat niet als manager van Manchester United. Ik wil dat ook niet in de FA Cup doen. De FA Cup moet daar niet onder lijden. Het is een prachtig toernooi, een historisch toernooi. Ik moet de fans van Manchester United én de FA Cup op een correcte manier behandelen. Ik kan gewoon niet met het Onder-21-elftal aantreden. Waarschijnlijk verdienen ze het, maar ik doe het niet. Dus zullen mijn voetballers overbelast worden. Ik zal het enkele wijzigingen moeten doorvoeren, maar sommigen zullen enkele wedstrijden op rij spelen."