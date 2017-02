Dominant Sevilla treurt na onverwachts doelpunt van Vardy

Sevilla heeft woensdagavond de eerste wedstrijd tegen Leicester City in de achtste finales van de Champions League in winst omgezet. Het team van trainer Jorge Sampaoli had het weerzien in Engeland van een ander karakter kunnen voorzien, maar kwam uiteindelijk niet verder dan twee treffers én moest nog een onverwachts uitdoelpunt incasseren: 2-1. Jamie Vardy beëindigde zijn doelpuntendroogte van 748 minuten.

Sevilla was in de eerste helft duidelijk de bovenliggende partij. Leicester City verscheen amper rondom het doelgebied van Sergio Rico en mocht Kasper Schmeichel dankbaar zijn dat het niet na nog geen kwartier spelen al tegen een achterstand aankeek. Na een charge van Wes Morgan op Joaquin Correa in het strafschopgebied nam laatstgenoemde zelf de elfmetertrap, maar Schmeichel raadde zijn intenties.

Sevilla bleef zoeken naar een openingsdoelpunt en in de 26e minuut kreeg Sarabia het publiek in het Ramón Sánchez Pizjuan op de banken. De voorzet van Sergio Escudero was perfect, waarna Pablo Sarabia het leer met een diagonale kopbal achter Schmeichel knikte: 1-0. Het team van Sampaoli bleef doordrukken en haalde zelfs een balbezitpercentage van 78 procent. De thuisploeg slaagde er echter niet in om Schmeichel tot aan de rust voor een tweede keer te verschalken, ondanks pogingen van Stevan Jovetic en Correa.

Leicester City kwam vijf minuten na rust goed weg: een inzet van Correa ging tegen de paal en werd vervolgens door niemand verzilverd. Na een uur spelen verdubbelde Sevilla alsnog de voordelige marge. Jovetic ontdeed zich van diverse verdedigers, alvorens hij de perfecte pass op Correa gaf. De middenvelder schoot de 2-0 hard achter Schmeichel binnen.

Een hard gelag voor Leicester City, dat de bal amper in de ploeg kon houden en in het laatste half uur op een ruime nederlaag in Andalusië leek af te stevenen. Een doelpunt van Vardy in de 73e minuut zorgde er echter voor dat de tweedstrijd nog lang niet beslist is. De spits stond op de juiste plek om een goede actie van Danny Drinkwater op links te bekronen met het belangrijke uitdoelpunt: 2-1. Sevilla probeerde nog de marge te vergroten, maar verder dan een kopbal van Adil Rami op de lat kwam men niet.