‘Ajax had best tegen Bazoer mogen zeggen: ’Je tijd komt nog wel weer‘’

Ajax leek met Riechedly Bazoer goud in handen te hebben, maar de voormalig sleutelspeler belandde onder Peter Bosz op de bank. Vorige maand maakte Bazoer de overstap naar VfL Wolfsburg en daar heeft Hedwiges Maduro een 'apart gevoel' bij. Maduro werd als controlerende middenvelder ook gezien als toptalent bij Ajax en wist die belofte ook niet volledig in te lossen.

Maduro weet nog goed dat hij als twintigjarige werd opgehemeld in de kranten. "De hype is vaak groter bij aanvallende spelers dan bij verdedigers, maar er waren ook niet veel inschuivende verdedigende middenvelders, met een drive naar voren", legt Maduro uit. Net als Bazoer werd de huidige middenvelder van FC Groningen vergeleken met een speler als Patrick Vieira. "Ik vind dat altijd wel gevaarlijk, maar ik ben er zelf rustig onder gebleven, dat zit in mijn karakter."

De routinier vindt dat Ajax wel wat te verwijten valt in de kwestie-Bazoer, vertelt hij aan VICE Sports. Volgens Maduro was Bazoer onder Frank de Boer een van de belangrijkste schakels. "Hij stond zelfs in Oranje. Dan is het moeilijk als je ineens op de bank komt te zitten. Ajax had best vertrouwen uit mogen spreken, zo van: 'Blijf gewoon hier, je tijd komt nog wel weer'. Ik heb daar toch wel een apart gevoel bij."