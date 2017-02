Fatale openingsfase leidt nederlaag van Real Madrid in

Real Madrid heeft in de eerste inhaalwedstrijd een nederlaag geleden. De uitwedstrijd in en tegen Valencia, die in december werd uitgesteld vanwege de deelname aan het WK voor clubteams, resulteerde woensdagavond in een 2-1 nederlaag voor de ploeg van trainer Zinédine Zidane. Door de nederlaag blijft de voorsprong van Real Madrid op Barcelona één punt bedragen. De hoofstedelingen hebben bovendien nog een uitduel met Celta de Vigo tegoed.

Het eerste bedrijf in Mestalla was een heerlijk schouwspel. De dit seizoen bepaald niet verwende supporters van Valencia zagen hoe hun team na nog geen negen minuten tot tweemaal toe tot scoren kwam. De openingstreffer van Zaza na vier minuten spelen was er een om in te lijsten. De aanvaller controleerde een bal van Munir El Haddadi met de rug naar het doel en schoot uit de draai, ondanks de aanwezigheid van Raphaël Varane, het leer heerlijk in de verre hoek: 1-0.

Valencia verdubbelde vier minuten later de voordelige marge. Na een tegenaanval via Zaza en Nani kreeg Fabián Orellana de bal van laatstgenoemde en schoot hij het leer door de benen van Keylor Navas: 2-0. Real Madrid speelde goed combinatievoetbal en had ook geen moeite om het doelgebied van Diego Alves te bereiken, maar het team van Zidane kreeg pas op slag van rust loon naar werken. Na een perfecte voorzet van Marcelo kopte Ronaldo de aansluitingstreffer binnen: 2-1. Vlak daarna betekende een van richting veranderde inzet van de Portugees bijna de 2-2. De bal ging maar net naast het doel.

In de tweede helft zocht Real Madrid nadrukkelijk naar de gelijkmaker, maar moest het tegelijkertijd oppassen voor een uitbraak van Valencia. Dankzij een goede redding van Navas kon Dani Parejo na een uur spelen niet voor de 3-1 zorgen en zes minuten later was het opnieuw aan de Costa Ricaan te danken dat Zaza niet een fout van Varane kon afstraffen. Zidane bracht nog onder meer Lucas Vázquez binnen de lijnen, maar ook de aanvaller kon niet voorkomen dat de koploper als verliezer van het veld stapte. In de extra tijd leek Gareth Bale de 2-2 binnen te kopen, maar Enzo Pérez veranderde de inzet zonder dat hij er erg in had.