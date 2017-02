‘We gaan één of twee spectaculaire transfers realiseren, zoals met Memphis’

Jean-Michel Aulas verwacht komende zomer mutaties in de selectie van Olympique Lyon. Sterspeler Alexandre Lacazette heeft een vertrekwens en daar wil de Ligue 1-club aan meewerken. Ook een vertrek van middenvelder Corentin Tolisso naar Juventus wordt niet uitgesloten door Aulas.

De marktwaarde van beide spelers wordt beraamd op 35 tot 40 miljoen euro. "Het afgelopen jaar hebben we niemand verkocht. We ontvingen een serieus bod op Tolisso, maar we deden er niets mee", erkent Aulas volgens de Franse media tijdens een persconferentie. "De situatie is nu anders. We zullen zien wat er gaat gebeuren, maar ik verwacht significante uitgaande transfers van onze kant. We zijn nergens toe verplicht, want ook zonder transfers maken we winst."

Volgens de preses heeft Olympique Lyon echter de potentie om 170 miljoen euro extra bij te schrijven als gevolg van uitgaande transfers. "Als Alexandre vertrekt, moeten we een vervanger vinden. Daar hebben we al ideeën voor. We gaan één of twee spectaculaire transfers realiseren, zoals we ook hebben gedaan met Memphis Depay. We krijgen ongetwijfeld ieder jaar weer de kans om een topspeler te halen."