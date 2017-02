Manchester United wint met tien man, druk op Advocaat neemt toe

Manchester United heeft ook de tweede ontmoeting met Saint-Étienne in de zestiende finales van de Europa League omgezet in een zege. Na de 3-0 zege in eigen huis werd het 0-1 in Frankrijk. Fenerbahçe wist niet door te dringen tot de achtste finale: de 1-0 nederlaag op bezoek bij FK Krasnodar werd voor eigen publiek niet weggepoetst door de ploeg van Dick Advocaat (1-1). De oefenmeester won slechts een van zijn laatste zes duels en komt verder onder druk te staan. Klaas-Jan Huntelaar remiseerde tijdens zijn Europese rentree bij Schalke 04 met 1-1 tegen PAOK Saloniki, wat een toereikend resultaat was.

Saint-Étienne - Manchester United 0-1

Na de ruime overwinning op Old Trafford leek de terugwedstrijd een formaliteit. Desondanks koos José Mourinho voor een sterke opstelling met onder meer Daley Blind in de basis. Er was ook plaats voor Henrikh Mkhitaryan, die in de eerste helft de hoofdrol speelde met een doelpunt en een blessure. De Armeniër opende de score na zestien minuten. Juan Mata leverde een scherpe voorzet op Mkhitaryan, die van dichtbij binnenwerkte. De treffer kwam niet uit de lucht vallen: Manchester United had de touwtjes in handen, speelde de bal rustig rond en had weinig te duchten van Saint-Étienne. Even daarna moest Mkhitaryan de strijd staken met een hamstringblessure; Marcus Rashford was zijn vervanger.

Saint-Étienne speelde beter dan in Engeland, maar bracht Sergio Romero voor rust zelden in de problemen. Manchester United consolideerde de voorsprong en zodoende ontstond er weinig doelgevaar in het restant van de eerste helft. Na rust eiste Eric Bailly de aandacht op met twee gele kaarten in een tijdsbestek van vier minuten, waarna Juan Mata werd vervangen voor Marcos Rojo om de klap op te vangen. Ondanks het numerieke overwicht bleef Saint-Étienne niet bij machte om Manchester United echt onder druk te zetten. Sterker nog: de ploeg van Mourinho kon via Rashford op 0-2 komen, maar slaagde daar niet in.

Fenerbahçe - FK Krasnodar 1-1

Fenerbahçe had een overwinning nodig om de opgelopen schade te herstellen, maar Martin Skrtel leek die boodschap niet begrepen te hebben. Kinderlijk eenvoudig balverlies van de verdediger resulteerde in een vroege 0-1 van de bezoekers. Skrtel leverde de bal in bij Yury Gazinskiy, die Fedor Smolov meteen lanceerde. Vanaf de rand van het zestienmetergebied schoof de ex-aanvaller van Feyenoord de bal achter keeper Volkan Demirel. Nadien kreeg Fenerbahçe kansen om de stand gelijk te trekken. Jeremain Lens gaf vlak voor rust de assist met een indraaiende vrije trap. Souza knikte binnen. Mede door een blessure van doelman Volkan voerde Advocaat twintig minuten voor tijd een driedubbele wissel door. Lens en Robin van Persie bleven op het veld, maar ook zij konden niets meer aan de stand veranderen.

Souza bracht Fenerbahçe kort voor rust op gelijke hoogte.

Schalke 04 - PAOK Saloniki 1-1

De ruststand van 1-1 was een juiste weerspiegeling van de krachtsverhoudingen in de eerste helft. Beide ploegen opteerden voor aanvallend voetbal en hadden meer dan één doelpunt kunnen maken. Na 23 minuten spelen opende Alessandro Schöpf de score, na voorbereidend werk van Eric Choupo-Moting op links, maar twee minuten later werkte Matija Nastasic het leer ongelukkig in zijn eigen doel. Na rust kwam het scorebord niet meer in beweging en zodoende is Schalke een ronde verder, op basis van de 0-3 zege in Griekenland. Huntelaar stond voor het eerst in 363 dagen in de basis van die Königsblauen en bleef negentig minuten binnen de lijnen.