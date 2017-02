Excelsior verandert van gedachten en verscheurt huurcontract Ajacied

De wegen van Excelsior en Leeroy Owusu gaan scheiden. De rechtsback werd dit seizoen gehuurd van Ajax, maar Owusu en Excelsior besloten woensdagmiddag dat het voor beide partijen beter is om het huurcontract te verscheuren.

Volgens het Algemeen Dagblad is dat op een paar details na gebeurd. Owusu bevestigt de breuk via Instagram. "Sommige dingen werken gewoon niet. Ik bedank Excelsior voor de kans om er te mogen spelen en ik bedank iedereen die me dit seizoen vooruit heeft geholpen", schrijft de twintigjarige Owusu. "Ik ga terug naar Ajax, maar ik mag helaas geen wedstrijden spelen omdat mijn vertrek buiten de transferperiode valt. Ik blijf hard werken bij Ajax en ik zie uit naar het volgende seizoen."

De afgelopen weken zat Owusu geregeld niet bij de selectie van Excelsior. "Het heeft te maken met zijn gedrag en houding", verklaarde trainer Mitchell van der Gaag eerder deze maand. De oefenmeester van Excelsior voegde eraan toe dat hij Owusu vanwege zijn voetballende kwaliteiten graag wilde behouden. Uiteindelijk werd de vleugelverdediger in genade aangenomen en teruggehaald bij de selectie, maar de Kralingse club is dus van gedachten veranderd.