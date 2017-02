Liverpool houdt ‘beste speler van Engels elftal’ nog jarenlang binnenboord

Adam Lallana en Liverpool hebben de onderlinge samenwerking verlengd. Het contract van de 28-jarige middenvelder liep door tot medio 2019, maar the Reds maken woensdagavond melding van een contractverlenging. Voor hoeveel seizoenen Lallana bijtekent wordt niet bekendgemaakt; volgens de BBC gaat het om een verbintenis tot de zomer van 2020.

Lallana zou circa 130.000 euro per week gaan verdienen met zijn nieuwe contract. De smaakmaker van Liverpool werd vorige maand nog in verband gebracht met Barcelona, Paris Saint-Germain en Juventus, nadat hij was verkozen tot de beste speler van het Engels elftal in 2016. De voormalig sterspeler van Southampton bleef echter in Liverpool. "Het is natuurlijk niet zomaar iets om bij Liverpool te tekenen, maar dat ik opnieuw een contract mag tekenen toont aan dat ik zoveel heb bijgedragen dat de beleidsmakers me langer willen hebben", zegt hij.

"Ik kan me geen betere club voorstellen om mijn toekomst aan te verbinden. We hebben een geweldige ploeg die alleen maar beter gaat worden en we hebben een trainer van wereldklasse. Het Liverpool-publiek is de extra X-factor. Ik ben verheugd om langer deel uit te maken van Liverpool. Ik voel dat ik op dit moment mijn beste voetbal laat zien. Mijn volgende uitdaging wordt om nog beter te worden", concludeert Lallana, die deze jaargang in 23 competitieduels 7 doelpunten maakte.