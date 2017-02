‘Toen El Ghazi vertrok, dacht ik dat Ajax zich voor hem zou melden’

Sam Larsson wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij sc Heerenveen, maar de Zweed speelt ook na de winterse transferperiode nog gewoon in Friesland. Zijn voormalige coach Dwight Lodeweges is onder de indruk van de ontwikkeling die de buitenspeler in de Eredivisie door heeft gemaakt, al had hij ook verwacht dat Larsson inmiddels al bij een Nederlandse topclub zou spelen.

“Toen Memphis Depay vertrok bij PSV, rekende ik er wel een beetje op dat ze bij Sam uit zouden komen. Vorige maand dacht ik dat opnieuw toen Anwar El Ghazi vertrok bij Ajax”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “Misschien dat Sam wordt aangerekend dat hij soms wat speels overkomt op het veld. Een hakballetje hier, een trucje daar… Maar dat speelse is ook zijn kracht, want van daaruit beslist hij wedstrijden.”

Volgens Lodeweges zou Larsson er goed aan doen om een tussenstap te maken in de Nederlandse top. De Zweed, die het als een compliment beschouwt dat hij met zoveel verschillende clubs in verband wordt gebracht, heeft echter een transfer naar het buitenland in gedachten: “Het liefst naar Italië of Spanje. Toen ik hier kwam, was ik een leuke voetballer zonder eindproduct. Maar ik ben efficiënter geworden, een complete en volwassen speler geworden. Ik zal Heerenveen daar altijd dankbaar voor zijn.”