‘De concurrentie gaat nog punten verspelen, PSV is nog niet verslagen’

PSV werd vorig seizoen op de slotdag kampioen, maar om die titel te prolongeren zullen de Eindhovenaren nog flink aan de bak moeten. De eerste kans om een stap richting een volgende titel te zetten dient zich aankomende zondag aan, als koploper Feyenoord in De Kuip de tegenstander is. Bij een overwinning van PSV, wordt het gat met de nummer één verkleind tot vijf punten.

Davy Pröpper is zich er dan ook goed van bewust dat er zondag een cruciale ontmoeting op het programma staat: “Het is moeilijk in te schatten hoe bij de topclubs de onderlinge krachtsverhoudingen nu precies liggen. We winnen allemaal onze wedstrijden na de winterstop, voor ons is het zaak dat we die lijn ook zondag doortrekken. We vertrouwen erop dat de concurrentie in het restant van de competitie nog punten gaat verspelen. Wij zijn nog niet verslagen”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

PSV draait sinds de winterse onderbreking op volle toeren en ook spits Luuk de Jong begint het net weer te vinden. Het nieuwe elan van de regerend kampioen valt samen met de rentree van Marco van Ginkel, die net zoals vorig seizoen wordt gehuurd van Chelsea: “Los van zijn kwaliteiten: het scheelt ook dat Marco hier vorig seizoen al heeft gespeeld. Hij weet hoe het werkt en wat er van hem wordt verlangd. En Bart (Ramselaar, red.) vult het goed in aan de linkerkant. Zelf kan ik ook wat vaker de diepte zoeken en mijn goaltjes meepikken”, sluit Pröpper af.