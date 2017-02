Bosz heeft knoop door te hakken: ‘Dan komen er meteen verwachtingen’

Ajax neemt het donderdagavond in eigen huis op tegen Legia Warschau en het Europa League-duel met de Poolse topclub lijkt meteen één van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen te worden. Door het 0-0 gelijkspel in Polen moet Ajax winnen, of het aan laten komen op een strafschoppenserie, om door te stoten naar de volgende ronde van het Europese bekertoernooi.

Trainer Peter Bosz zit in de aanloop naar het belangrijke duel met een aantal twijfelgevallen. Miljoenenaanwinst David Neres meldde zich eind vorige week in Amsterdam, maar het is nog niet duidelijk of de Braziliaan donderdagavond zijn debuut kan gaan maken voor zijn nieuwe club: “Je moet je voorstellen dat het echt een verandering is voor zo'n jongen. Hij is amper een week in Nederland. We moeten goed beoordelen of Neres er al aan toe is.”

“Als we hem bij de selectie nemen, dan komen er ook verwachtingen. En je moet je afvragen of dat nu al reëel is voor zo'n jongen”, vertelt de trainer, die woensdag na de training de knoop doorhakt, tijdens een perspraatje. Een ander twijfelgeval is Daley Sinkgraven. De linksback liep in de heenwedstrijd in Warschau een blessure op en is nog niet honderd procent fit. Ook over hem wordt na de training een besluit genomen.