Schöne verlengt aflopende contract bij Ajax met twee seizoenen

Ajax en Lasse Schöne zijn het eens geworden over een nieuw contract. De Deense middenvelder heeft zijn aflopende contract met twee jaar verlengd, tot medio 2019. Dat maakte de nummer twee van de Eredivisie woensdag bekend. In het contract is een optie voor nóg een seizoen opgenomen.

Schöne maakte in de zomer van 2012 transfervrij de overstap van NEC naar Ajax. Onder trainer Frank de Boer groeide hij uit tot een belangrijke schakel en ook onder Peter Bosz is dat het geval. Waar De Boer hem doorgaans opstelde als buitenspeler, wordt hij dit seizoen ingezet als verdedigende middenvelder.

De dertigjarige Deen is een van de meest ervaren spelers uit de selectie van de Amsterdammers. Dit seizoen kwam hij in de Eredivisie achttien keer in actie en scoorde vijf keer. "Ik blijf nog twee jaar voetballen bij de club waarvan ik ben gaan houden. Dat maakt me blij en doet me goed", aldus de Ajacied.

