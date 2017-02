VIDEO - Sterk Ajax rekent overtuigend af met Dynamo Kiev in Youth League

De talenten van Ajax hebben dinsdag de kwartfinale van de UEFA Youth League bereikt. In de achtste finales was de ploeg van Aron Winter met 3-0 te sterk voor Dynamo Kiev, dat tot dan nog ongeslagen was. Kaj Sierhuis was met twee doelpunten de grote man, terwijl ook Matthijs de Ligt en Justin Kluivert onder toeziend oog van Peter Bosz meespeelden.