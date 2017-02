‘In mijn eerste seizoen bij Ajax ging het vanzelf, nu zit het tegen’

Amin Younes kwam in de zomer van 2015 voor 2,5 miljoen euro van Borussia Mönchengladbach naar Ajax en in zijn eerste seizoen in de Eredivisie maakte de vleugelspeler meteen indruk met zijn dribbels en doelpunten. In zijn tweede jaar in Amsterdam zit het echter minder mee en de Duitser maakte in 21 competitiewedstrijden pas één doelpunt. Dit knaagt ook aan Younes zelf.

“Elke speler kampt op een bepaald moment met zijn vorm. Je doet niets anders dan toen het wel lekker ging, maar toch pakt het anders uit. Dat is frustrerend”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “In mijn eerste seizoen bij Ajax leek het allemaal vanzelf te gaan. Het ging goed, iedereen was tevreden. Nu zit het opeens tegen en dan ga je plotseling op van alles letten. Soms te veel. Hard werken is goed, dat is de basis, en die inzet toon ik altijd, alleen ik moet het vrije in mijn spel behouden.”

Tegen Sparta Rotterdam hielp Younes een flinke kans om zeep en daar baalde hij na afloop flink van. Hij denkt daarbij niet alleen aan zichzelf, maar ook aan zijn teamgenoten, trainers en de fans: “Ik ben niet alleen speler van Ajax, ik voel me ook echt Ajacied, ben daar trots op en wil de mensen blij maken. Dat gevoel leeft heel sterk.”