De Haan: ‘En wat kostte dat ding? '80.000 euro', zei Royston'

Foppe de Haan werd in 2006 en 2007 Europees kampioen met Jong Oranje. Onlangs zag de Friese coach een speler uit die generatie afzwaaien. Royston Drenthe zette een punt achter zijn profcarrière en dat vind De Haan eeuwig zonde, omdat de geboren Rotterdammer volgens hem een uitstekende speler was.

“Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen, en helaas waren die van hem niet sterk genoeg. Heel erg jammer”, zegt De Haan in gesprek met Voetbal International. “Royston was niet alleen een hartstikkene goede voetballer, hij is ook een hartstikkene beste kerel. Maar zulke jongens moet je eigenlijk altijd aan de hand houden, anders gaat het mis.”

De oud-trainer heeft een mooi voorbeeld om te illustreren hoe Drenthe met zijn rijkdom omging. “Hij had een nieuw horloge gekocht en zat er opzichtig mee te pronken. Wat is dat?, vroeg ik. Een horloge, zei Royston. Zijn er maar een paar van op de wereld. Leuk, zei ik. En wat kostte dat ding? Tachtigduizend euro”, herinnert De Haan zich. “Eigenlijk werd ik er heel triest van. Dat doe je toch niet?, zei ik nog. Maar Royston vond het mooi en dat was dat. Je kunt het hem niet eens kwalijk nemen, ook hij is een product van zijn opvoeding.”