‘Sporting Portugal ontvangt niet te weigeren Chinees bod op Dost’

Bas Dost kan zijn loopbaan vervolgen in China. Volgens Portugese media heeft Tianjin Teda, de ploeg waar ook Nemanja Gudelj onder contract staat, een bod van 45 miljoen euro uitgebracht op de topscorer van de Portugese competitie. Enige haast is geboden, want de Chinese transfermarkt sluit op dinsdag 28 februari.

De 27-jarige Dost is bezig aan zijn eerste seizoen bij Sporting Portugal, dat hem afgelopen zomer voor tien miljoen euro overnam van VfL Wolfsburg. Bij een verkoop aan de club uit het Verre Oosten maakt Sporting derhalve een winst van dertig miljoen euro. Wanneer Sporting akkoord gaat, wordt Dost de duurste Nederlandse speler aller tijden. Op dit moment is dat nog altijd Marc Overmars, die in de zomer van 2000 voor veertig miljoen euro van Arsenal de overstap maakte naar Barcelona.

De Oranje-international is bezig aan een ijzersterk seizoen bij de Portugese topclub. Hij maakte in negentien competitiewedstrijden zeventien goals. Naast Gudelj speelt ook John Obi Mikel voor Tianjin Teda.