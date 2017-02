‘Het probleem zit momenteel in het bovenkamertje van Krul’

De eerste weken van Tim Krul bij AZ waren vooralsnog geen succes. Afgelopen weekeinde maakte de sluitpost een inschattingsfout, waardoor Willem II in de slotminuut nog gelijkmaakte. Het kwam Krul op veel kritiek te staan, maar Piet Schrijvers en Sander Boschker denken dat het nog goed komt met de doelman.

“Het probleem zit momenteel in zijn bovenkamertje. Maar als hij weer een paar goede wedstrijden keept, staat het gewoon weer 1-1. Ik ben ervan overtuigd dat het goed komt met hem, want het is een heel degelijke keeper”, zegt oud-doelman Schrijvers tegen Metro. “Het is natuurlijk lastig voor Krul, van club verkassen halverwege een seizoen. Blunders maakt iedereen, maar Krul maakt er nu net iets te veel in een korte tijd.”

Boschker vindt het niet verrassend dat Krul nog even op gang moet komen. “Krul is er ruim een jaar uit geweest door een blessure, hij vertrok halverwege het seizoen van Ajax naar AZ en hij moet waarschijnlijk ook nog wennen aan het Nederlands voetbal”, stelt de voormalig doelman van FC Twente en Ajax. “Toen ik hem laatst sprak na Jong AZ-Jong Twente vertelde hij mij dat hij helemaal klaar was met alle kritiek. Of het wat met hem doet weet ik niet, maar onbewust gaat het toch in zijn hoofd zitten. En het is niet zo dat hij er opeens helemaal niks meer van kan.”