‘Die gasten van Ajax krijgen alleen maar meer vertrouwen voor eigen publiek’

Ajax heeft een goede uitgangspositie om donderdag de achtste finale van de Europa League te bereiken ten koste van Legia Warschau. Thomas Rzasa, oud-speler van onder meer Feyenoord, sc Heerenveen en ADO Den Haag is onder de indruk van de Amsterdammers. De Pool denkt dat Ajax met veel vertrouwen zal spelen in de eigen Amsterdam ArenA.

“Dit team is extreem gevaarlijk op eigen veld. Die jonge gasten van Ajax zullen alleen maar meer vertrouwen krijgen voor eigen publiek. Zij zullen de wedstrijd dicteren en willen domineren. Legia zal gevaar moeten stichten vanuit de omschakeling”, stelt Rzasa tegenover Polsat Sport. Legia Warschau verloor afgelopen weekeinde in eigen huis met 1-3 van Ruch Chorzów.

“Je kon zien dat de wedstrijd tegen Ajax zowel fysiek als mentaal zwaar geweest was. Legia speelde met minder concentratie. Maar ik denk dat geen enkele speler zich hoeft te motiveren voor deze wedstrijd”, zegt de oud-verdediger, die onder de indruk was van Davinson Sánchez. “Hij is pas twintig jaar oud, maar hij speelde zo volwassen. Ook Amin Younes vond ik goed spelen, veel gevaar in de heenwedstrijd kwam van zijn kant.”