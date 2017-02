‘RB Leipzig en Red Bull Salzburg zitten elkaar in de weg om CL-kwalificatie’

Red Bull is in Europa eigenaar van twee clubs: Red Bull Salzburg en RB Leipzig. Beide clubs staan er dit seizoen uitstekend voor en hebben grote kans om zich te kwalificeren voor de Champions League. Maar wanneer dat gebeurt, heeft een van de twee clubs waarschijnlijk pech. De UEFA staat namelijk niet toe dat twee clubs met dezelfde eigenaar uitkomen in het toernooi.

Red Bull Salzburg gaat aan kop in de Oostenrijkse competitie, terwijl RB Leipzig op een knappe tweede plaats staat in de Bundesliga. Beide plaatsen geven normaal gesproken recht op deelname aan de Champions League. De UEFA laat het volgens diverse Oostenrijkse media niet toe dat twee clubs met dezelfde eigenaar deelnemen aan hetzelfde toernooi, om zo competitievervalsing te voorkomen.

Mochten beide clubs zich plaatsen voor de Champions League, dan wordt de club met de hoogste eindklassering in de competitie toegelaten. Dat zou slecht nieuws betekenen voor RB Leipzig, dat voor een zwaar karwei staat om koploper Bayern München in te halen. Toch is er nog enige hoop voor de Bundesliga-club. Een definitief besluit heeft de UEFA nog niet genomen en volgens Duitse en Oostenrijkse experts, die goede banden hebben met de Europese voetbalbond, is de kans ‘50/50’ dat Leipzig alsnog wordt toegelaten.