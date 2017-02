Fraser: ‘We zitten in de 21e eeuw! Dit is toch niet meer van deze tijd?’

Bij het duel tussen Vitesse en Ajax waren vanuit het publiek oerwoudgeluiden te horen richting André Onana. De Arnhemse club bood inmiddels zijn excuses aan en de KNVB onderzoekt de zaak. Vitesse-trainer Henk Fraser denkt dat het niet alleen een probleem in het voetbal is, maar ook in de maatschappij.

“We zitten in de 21e eeuw! Dit is toch niet meer van deze tijd? Het is jammer dat het nu ook weer in de sport gebeurt, maar het is naar mijn mening bovenal een maatschappelijk probleem”, stelt Fraser tegenover De Telegraaf. “Het komt nog zo vaak voor. Laten we nu toch eens even normaal gaan doen. Ik vind zelf dat de straffen die worden uitgedeeld door justitie vaak niet in verhouding staan tot wat er wordt gezegd of gedaan.”

Ook Fraser kreeg weleens te maken met racisme. “Er zijn altijd mensen die je uit je balans willen halen. Dat is ze bij mij nooit gelukt. Zo ben ik opgevoed. Het interesseert mij niets wat sommige gekken naar mijn hoofd slingeren”, zegt de oefenmeester van Vitesse. “Daar wil ik boven staan, ik wil ze niet nog meer aandacht geven. Al wil ik dit probleem daarmee absoluut niet bagatelliseren.”