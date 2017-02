Köln veegt bod van veertig miljoen van tafel: ‘Het is nooit aan de orde geweest’

Dit seizoen is Anthony Modeste één van de smaakmakers bij 1.FC Köln. De spits trof tot nu toe negentien keer doel in alle competities en trok daarmee de aandacht van een Chinese club. Die Geissböcke veegden een bod van veertig miljoen euro echter van tafel, maar dat vindt Modeste geen enkel probleem.

“Die veertig miljoen en een vertrek zijn voor mij nooit aan de orde geweest. Net als afgelopen zomer”, vertelt de spits aan BILD. De Fransman kwam anderhalf jaar geleden voor 4,5 miljoen euro van Hoffenheim naar 1.FC Köln. “Ik ben gelukkig in Keulen en voel me hier goed met mijn familie. Ik ben niet van plan te vertrekken.”

Met zijn doelpunten is Modeste dit seizoen van grote waarde voor 1.FC Köln, dat met een zevende plaats tot nu toe uitstekend presteert. “Hij voelt zich op zijn gemak bij ons en daar zijn we blij mee”, zegt ploeggenoot Leonardo Bittencourt. Doelman Timo Horn is ook blij dat Modeste in Keulen blijft. “Tony kan niet vervangen worden. De beslissing om te blijven is de juiste.”