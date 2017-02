‘We waren zeer geïnteresseerd in Eriksen, een geweldige speler’

Christian Eriksen verruilde in 2013 Ajax voor Tottenham Hotspur. Het had echter niet veel gescheeld, of de Deense middenvelder had niet naar Engeland getrokken. Jürgen Klopp had Eriksen namelijk op het oog als versterking voor Borussia Dortmund, maar besloot uiteindelijk Henrikh Mkhitaryan te halen.

“We waren met Dortmund zeer geïnteresseerd in Eriksen, maar we moesten kiezen tussen hem, Mkhitaryan en De Bruyne”, zegt de huidige manager van Liverpool tegen Ekstra Bladet. “Eriksen is een geweldige speler. Iedereen zou hem heel graag in zijn team willen hebben. We hebben Eriksen, Mkhitaryan en De Bruyne heel intensief gescout, maar we wisten dat we er maar één konden halen. Uiteindelijk waren we ook tevreden met Mkhitaryan.”

Even later vertrok Eriksen voor zo’n 13,5 miljoen euro van Ajax naar Tottenham Hotspur. In Londen ontwikkelde de middenvelder zich tot bepalende speler. “Sindsdien heeft hij grote stappen gemaakt. Hij is heel sterk”, zegt Klopp, die even na moet denken als hem gevraagd wordt of hij Eriksen naar Liverpool zou willen halen. “Nee, we kunnen zoiets niet maken tegenover Tottenham.”