‘De club weet wat ik wil: ik wil de vaste spits van Ajax worden’

Daishawn Redan werd in december nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, maar de zestienjarige aanvaller lijkt niet van plan te zijn om Ajax te verlaten. Hij zegt in een interview met Goal dat hij ‘het eerste’ wil halen.

“De club weet wat ik wil en dat is het eerste halen. Ik wil de vaste spits van Ajax worden”, aldus Redan, die met zijn zestienjarige leeftijd in aanmerking komt voor een contract in de Amsterdam ArenA. Hij gaat ervan uit dat hij dat op de korte termijn kan tekenen: “Dat contract komt eraan.”

Redan, die eerder voor DWV speelde, zegt dat de interesse vanuit Engeland hem wel heeft gevleid: “Als je weet dat zo’n club als Manchester United je wil kopen geeft dat alleen maar vertrouwen en blijf je ook je best doen.” De international van Oranje Onder-17 maakt zijn minuten nu nog bij de Onder-17 van Ajax.