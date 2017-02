‘Komst Benfica-verdediger betekent einde Daley Blind bij United’

Als het aan José Mourinho ligt, gaat Manchester United zich komende zomer versterken met Benfica-verdediger Victor Lindelöf. Dit betekent slecht nieuws voor Daley Blind, want the Red Devils zouden hem nu van de hand willen doen. Mourinho is ervan overtuigd dat hij betere opties heeft, zo weet The Sun.

Daarnaast moet Manchester United spelers verkopen om de miljoenenaankopen van komende zomer te financieren. Naast Lindelöf moet ook het nodige geld op tafel komen om Antoine Griezmann bij Atlético Madrid los te weken. Het contract van Blind in Manchester loopt nog tot 2018 en de club gaat die voorlopig niet verlengen.

“Blind is een van de mannen die mag vertrekken komende zomer, zijn contract loopt niet zo lang meer. Er zijn geen plannen om hem een nieuw contract aan te bieden, hij heeft weinig tijd meer om indruk te maken op de manager”, zegt een anonieme bron binnen Manchester United tegen de boulevardkrant. “Hij is veelzijdig en is van waarde geweest, maar José denkt dat hij nu betere opties heeft.”