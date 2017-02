‘Leger aan scouts op de tribune bij Feyenoord-PSV voor Karsdorp’

Rick Karsdorp ontwikkelde zich afgelopen anderhalf jaar razendsnel tot basisspeler van Feyenoord. De rechterverdediger werd al meerdere malen in verband gebracht met clubs uit het buitenland en dat blijkt niet uit de lucht gegrepen. Volgens De Telegraaf zit er tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV een groot aantal scouts op de tribune voor Karsdorp.

Volgens de krant gaan er scouts van Engelse, Duitse en Italiaanse clubs plaatsnemen in de Kuip. Afgelopen winter waren er vooral Engelse club geïnteresseerd in Karsdorp, maar hij heeft niet gedacht aan een tussentijds vertrek bij Feyenoord. De verdediger gaf al snel te kennen in Rotterdam te willen blijven om kampioen te worden met Feyenoord.

In de wedstrijden tegen ADO Den Haag, Roda JC en NEC lieten de scouts nog verstek gaan. Dit heeft er mee te maken dat ze PSV pas als een echte test zien voor Karsdorp. De verdediger speelde op 22-jarige leeftijd al 94 wedstrijden in het eerste elftal van Feyenoord. Afgelopen oktober maakte Karsdorp zijn debuut in het Nederlands elftal, waar hij tot nu toe twee interlands voor speelde.