‘Ajax is een grote club waarbij ik erg veel kan leren’

David Neres kan niet wachten om zich te laten gelden bij Ajax. De negentienjarige rechtsbuiten kwam over van São Paulo en wacht nu op zijn debuut in het eerste elftal. “Ik ben fit en wil mezelf laten zien, maar het is aan de trainer om te bepalen wanneer hij me nodig heeft”, zegt de Braziliaan tegen Voetbal International.

Neres, die voor maximaal vijftien miljoen euro naar de Amsterdam ArenA vertrok, zegt dat hij zal moeten wennen aan zijn nieuwe omgeving maar zich zo snel mogelijk hoopt aan te passen. Hij heeft er vertrouwen in dat de samenwerking goed zal verlopen: “Ajax is een grote club waar ik erg veel kan leren en waarbij ik weet dat ze veel geld hebben betaald.”

“Het is een hele verantwoordelijkheid, maar ik ga proberen heel goed te voetballen en weet dat het goed komt”, aldus Neres. Hij weet naar eigen zeggen nog niet veel van het Nederlandse voetbal, maar vertelt wel dat Ajax en PSV volgens hem de grootste clubs van de Eredivisie zijn. “Ik ken natuurlijk ook Romário en zijn verleden bij PSV, maar tussen ons is verder geen enkele vergelijking mogelijk”, besluit het talent.