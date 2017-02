‘Bij Ajax 1 ben je een jonkie, maar hier moet ik de rest aansturen’

Matthijs de Ligt deed dit seizoen al acht keer mee met het eerste elftal van Ajax, maar dinsdagavond mocht hij de opwachting maken bij de Onder-19 voor het duel met Dynamo Kiev in de UEFA Youth League. De Ligt maakte de negentig minuten vol en stapte met een 3-0 overwinning van het veld op De Toekomst.

De zeventienjarige De Ligt erkende na afloop voor de camera van Ajax TV dat het weer even wennen was: “Het is anders. Bij Ajax 1 ben je een jonkie, maar hier moet je je teamgenoten bijna vertellen wat ze moeten doen. Voor mijn ontwikkeling is het goed dat ik dat ook meemaak.”

Peter Bosz zat op de tribunes om de talenten aan het werk te zien en De Ligt geeft toe dat hij regelmatig met de trainer praat over wat er beter kan: “Welke dingetjes? Kleine details. Een duelletje, of iets slimmer zijn. In dit soort wedstrijden wordt dat afgestraft. Het waren er niet veel, maar dat moet er wel uit.”