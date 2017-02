Klopp let op Dolberg: ‘Hij is een fantastische speler’

Hoewel Kasper Dolberg de laatste weken minder in vorm steekt, blijft hij in de gaten gehouden worden door de scouts van de Europese supermachten. Ook Liverpool heeft de negentienjarige aanvaller van Ajax in de smiezen, zo vertelt manager Jürgen Klopp aan Ekstra Bladet.

“Wie kent Dolberg nou niet?”, lacht Klopp. “Je kunt niet bij Ajax spelen zonder opgemerkt te worden. Hij heeft een geweldige toekomst voor zich liggen. Hij is een fantastische speler." De Duitser sluit niet uit dat Dolberg de volgende Deen wordt die voor Liverpool gaat spelen; eerder kwamen onder anderen Daniel Agger en Christian Poulsen al uit voor the Reds.

“Maar het gaat er niet om dat ze Deens zijn, het gaat om hun kwaliteiten”, voegt Klopp eraan toe. “Ik houd van Deense voetabllers. Ik heb Leon Andreasen bij FSV Mainz gehad; hij was een monster. Ik koester ook warme herinneringen aan Bo Svensson en Mohamed Zidan, die een Deense vrouw had. Denen hebben een goede instelling en een stevige mentaliteit.”