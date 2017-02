Manchester City trekt aan langste eind na spektakelstuk

Manchester City en AS Monaco hebben dinsdagavond reclame gemaakt voor het voetbal. De twee teams produceerden in de heenwedstrijd van het tweeluik in de achtste finale van de Champions League een waar spektakelstuk, waarin City uiteindelijk aan het langste eind trok: 5-3. Het elftal van manager Josep Guardiola verschafte zich daarmee een uitstekende uitgangspositie met het oog op de return van over drie weken in het prinsdom.

Het publiek in het Etihad Stadium kreeg een bijzonder aantrekkelijk duel voorgeschoteld. City bleef ongeslagen in zijn laatste negen Champions League-wedstrijden in eigen huis en maakte zijn intenties vanaf het eerste fluitsignaal onmiddellijk duidelijk. Guardiola had in zijn basisopstelling een plek ingeruimd voor Yaya Touré, die op het middenveld in de rug van Kevin De Bruyne en David Silva opereerde, en zag zijn elftal in de openingsfase de ene na de andere aanval opzetten richting het doel van Danijel Subasic. De Kroatische doelman kwam halverwege de eerste helft nog goed weg toen Sergio Agüero een gevaarlijke voorzet van Raheem Sterling miste, maar moest luttele minuten later alsnog capituleren.



Na een fraaie combinatie tussen Silva en Leroy Sané bereikte laatstgenoemde Sterling, waarna het voor de Engelsman een koud kunstje was om de 1-0 binnen te tikken. Monaco loerde voornamelijk op de counter, maar dook regelmatig gevaarlijk op voor het doel van City. De bezoekers lieten zich na de openingstreffer niet kennen en kantelden het duel nog in het eerste bedrijf. Eerst nivelleerde Radamel Falcao de score met een fraaie kopbal, waarna Kylian Mbappé op slag van rust alle aandacht naar zich toetrok. Het pas achttienjarige toptalent liep op vernuftige wijze weg uit de rug van Nicolás Otamendi en rondde voorts voortreffelijk af. Mbappé werd daarmee de op één na jongste Franse doelpuntenmaker in de Champions League ooit, na Karim Benzema, die 17 jaar en 11 maanden was toen hij namens Olympique Lyon voor het eerst trefzeker was in het miljardenbal.

De 1-2 was een hard gelag voor Guardiola, die zich vlak voor het doelpunt had beklaagd bij de arbitrage na een vermeende overtreding van Subasic op Agüero. Scheidsrechter Mateu Lahoz wilde echter niets weten van een strafschop en slingerde de Argentijn zelfs op de bon vanwege het simuleren van een overtreding. Guardiola was daarna al helemaal des duivels toen de Spaanse leidsman vlak na de onderbreking besloot om de bal aan de andere kant wel op de stip te leggen, na een overtreding van Otamendi. Het buitenkansje werd echter om zeep geholpen door Falcao, die zijn matige poging gekeerd zag worden door Willy Caballero en daarmee naliet de voorsprong te verdubbelen voor Monaco.

Falcao leek de absolute schlemiel van de avond te worden toen Agüero op het uur dankzij mistasten van Subasic de 2-2 verzorgde, maar de Colombiaan haalde direct na de gelijkmaker zijn gram. Falcao ging een sprintduel aan met John Stones en legde de jonge verdediger vervolgens in de luren, alvorens hij het net liet bollen met een briljante stift. Daarmee was de koek echter nog niet lang op, want twintig minuten voor tijd volleerde Agüero alweer de 3-3 binnen op aangeven van Silva en zes minuten erna tekende Stones uit een hoekschop voor de 4-3. Monaco was zichtbaar vermoeid en moest vlak voor tijd zelfs nog een vijfde treffer incasseren. Silva legde het leder met een wippertje achter de laatste lijn van de Monegasken, waarna Sané op aangeven van Agüero simpel kon binnenschuiven: 5-3.