Atlético staat na doelpuntrijk duel met één been in kwartfinale

Atlético Madrid staat met één been in de kwartfinale van de Champions League. Los Colchoneros rekenden dinsdagvond met 2-4 af met Bayer Leverkusen en kunnen het karwei in maart afmaken. De Madrileense doelpunten in Noordrijn-Westfalen werden gemaakt door Saúl Ñíguez, Antoine Griezmann, Kévin Gameiro en Fernando Torres.

Atlético probeerde Bayer vanaf de eerste minuut vast te zetten op de eigen helft en na acht minuten werd men voor het eerst serieus gevaarlijk toen een voorzet van Yannick Carrasco weggewerkt kon worden door de Duitsers. Griezmann en Wendell (raakte de eigen paal) zetten daarna bijna de 0-1 op het scorebord en na zeventien minuten viel die treffer alsnog. Ñíguez vond vanaf de flank de ruimte voor het schot en krulde de bal fraai in de bovenhoek; alleen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo maakten in de afgelopen twee Champions League-seizoen meer openingsdoelpunten dan de Spanjaard.



Stefan Savic maakt een eigen doelpunt.

Bayer probeerde wel wat terug te doen, maar vond geen openingen in de defensie van Atlético en kreeg na 25 minuten de tweede treffer om de oren toen Griezmann de bal na een pass van Gameiro hard in het doel schoot. De Fransman werd daarmee met dertien doelpunten de topscorer aller tijden van Atlético in de Champions League/Europacup I. In het vervolg kreeg eigenlijk alleen Kevin Kampl nog een serieuze mogelijkheid om tot scoren te komen; hij stuitte op Miguel Moya. In het laatste kwartier lag het tempo lang niet zo hoog als in het eerste half uur daarvoor en dus bleef het bij 0-2 in de BayArena.

De supporters van Bayer zagen de bui al hangen, maar veerden op toen hun favoriete ploeg drie minuten na de verplichte onderbreking wat terugdeed. Karim Bellarabi rondde een voorzet van Benjamin Henrichs af door die in de verre hoek te prikken en daarmee bracht hij de spanning weer terug in de wedstrijd. Heel lang bleef het echter niet spannend, want nadat Gameiro al de lat had geraakt, maakte hij er na een klein uur 1-3 van. De aanvaller mocht na een overtreding van Aleksandar Dragovic aanleggen vanaf elf meter en schoot hard door het midden. Atlético zat daardoor op rozen voor het laatste half uur van het duel.

Het team van trainer Diego Simeone gaf maar weinig weg, maar toch slaagde Bayer er in om terug in de wedstrijd te komen. Halverwege de tweede helft duwde Moya een voorzet van Wendell tegen Stefan Savic aan waardoor die de bal tegen de eigen touwen werkte: 2-3. Bayer nam daarop het voortouw en achter iedere aanval loerde wel gevaar, maar scoren zou het team van Schmidt niet meer doen. Atlético liet het net nog wel één keer bollen: Torres, die in het veld was gekomen voor Carrasco, bepaalde de eindstand na 86 minuten op 2-4.