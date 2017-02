Neres dankbaar: ‘Ik heb het shirt van São Paulo met trots gedragen’

David Neres verruilde São Paulo op de slotdag van de winterse transferperiode voor Ajax, dat liefst twaalf miljoen euro neertelde voor de vleugelaanvaller. De negentienjarige Neres, die zijn laatste wedstrijd voor de Braziliaanse topclub op 11 december speelde, richt zich nu via social media tot zijn voormalig werkgever en diens supporters.

"Ik wil jullie allemaal bedanken voor de onvoorwaardelijke steun die ik altijd heb ontvangen. Ik heb het shirt van São Paulo met trots gedragen", laat Neres weten via Instagram. De aanvaller belandde op tienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Tricolor Paulista, waarvoor hij uiteindelijk tot acht duels in de hoofdmacht kwam.

"De jaren bij São Paulo hebben veel bijgedragen aan mijn ontwikkeling als speler en persoon. Het zijn herinneringen die ik voor altijd met me mee zal dragen", aldus Braziliaanse belofte, die tot slot zijn dank uitsprak aan de technische staf van de club en zijn ex-ploeggenoten. Neres zette vorige week voor het eerst voet op Nederlandse bodem, maar ontbrak nog in de wedstrijdselectie van Ajax voor duel van zondag met Vitesse (0-1 winst). Mogelijk debuteert hij komend weekeinde tegen Heracles Almelo voor de Amsterdammers.