Ajax bereikt kwartfinale na dubbelslag Sierhuis; PSV uitgeschakeld

Ajax Onder-19 heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de UEFA Youth League. De formatie van trainer Aron Winter was dinsdagavond met 3-0 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Dynamo Kiev, terwijl PSV na strafschoppen verloor van Benfica. Ajax neemt het in de volgende ronde op tegen AS Monaco of Real Madrid.

Ajax - Dynamo Kiev 3-0

Kaj Sierhuis was de man van de avond, want de aanvaller scoorde twee keer en maakte daarmee alweer zijn 21e en 22e treffer voor de jeugdploeg. De achttienjarige spits opende na elf minuten de score door na een mooie aanval en een voorzet van Anderson Lopez binnen te tikken. Na een uur werd de marge verdubbeld: Dani de Wit scoorde met het hoofd na een uitstekende voorzet van Justin Kluivert. Drie minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd bepaalde Sierhuis de eindstand op 3-0 op De Toekomst. Dynamo loerde voornamelijk op de counter, maar werd amper gevaarlijk.

PSV - Benfica 1-1 (Benfica w.n.s.)

Voor het oog van zon 4300 supporters speelde PSV een heel behoorlijke eerste helft in het Philips Stadion, maar grote kansen waren schaars. Een minuut voor rust was het wel opeens raak, want Joël Piroe scoorde na voorbereidend werk van Armando Obispo. PSV slaagde er echter niet in om die voorsprong vast te houden en zag Benfica twee minuten na de verplichte onderbreking langszij komen via João Félix Sequeira. Er was uiteindelijk een strafschoppenserie nodig om een winnaar aan te wijzen en doordat PSV daarin twee keer vanaf elf meter miste, ging Benfica er met de zege vandoor.