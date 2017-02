Mourinho geeft duidelijk signaal af: ‘Mijn giften zijn duur, niet goedkoop’

Manchester United had in de zomer van 2014 een kleine veertig miljoen euro over om Luke Shaw los te weken bij Southampton, maar de linksback is er nog altijd niet in geslaagd zijn belofte in te lossen. Mede door blessureleed speelde Shaw in drie seizoenen pas 42 wedstrijden voor the Red Devils. Inmiddels is hij weer volledig fit, maar manager José Mourinho heeft de 21-jarige Engelsman voorlopig niet nodig.

Shaw is buiten de wedstrijdselectie gelaten voor het Europa League-duel van woensdagavond met Saint-Étienne. "Hij is achtergebleven in Manchester. Op dit moment geef ik de voorkeur aan Daley Blind, Marcos Rojo en Matteo Darmian en zij spelen allen zoals ik dat wil van een vleugelverdediger", liet Mourinho dinsdag weten op een persconferentie. "Luke moet op zijn kans wachten. Hij moet harder werken en zich realiseren dat ik niets voor niks weggeef."

"Als ik de spelers iets geef, dan is dat een dure gift van mij, het is niet goedkoop", vervolgde de oefenmeester. "Ze moeten elke dag hard werken en goed spelen, dus Luke moet voorlopig afwachten. Op dit moment heeft hij anderen voor zich in de pikorde. In potentie beschikt hij over veel kwaliteiten die mij aanspreken, maar hij moet die kwaliteiten ook op het veld laten zien. Hij moet hard blijven werken, zoals Henrikh Mkhitaryan ook lange tijd heeft gedaan", besloot Mourinho, die woensdag in Frankrijk een 3-0 voorsprong met United zal verdedigen.