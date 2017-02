‘Bayern München denkt aan terugkeer Van Bommel’

Mark van Bommel keert mogelijk terug bij Bayern München. Boulevardkrant BILD pakt uit met het bericht dat de assistent-bondscoach van Saudi-Arabië in beeld is om de trainer te worden van het tweede elftal van der Rekordmeister.

Bayern II staat momenteel op de tweede plaats in de Regionalliga Bayern en kijkt tegen een achterstand van negentien punten aan op SpVgg Unterhaching. De leiding van de Beierse club is daar niet tevreden over en denkt er dan ook aan om de 41-jarige Heiko Vogel te vervangen door de 39-jarige Van Bommel.

Als Van Bommel op het aanbod van Bayern ingaat, dan kan PSV zijn terugkeer dus vergeten. Technisch manager Marcel Brands bevestigde onlangs dat er met de voormalig aanvoerder is gesproken over de toekomst; PSV zoekt immers nog trainers voor de beloftenploeg én de Onder-19.