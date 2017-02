De Boer onthult: ‘Ik wachtte bij Ajax op hem’

Spartak Moskou nam Quincy Promes in de zomer van 2014 voor 11,5 miljoen euro over van FC Twente en die transfersom kon door variabelen nog met twee miljoen oplopen. De aanvaller had echter eventueel ook in de Eredivisie kunnen blijven.

Frank de Boer erkent in een interview met Izvestia dat hij gecharmeerd was van Promes: “Hij is een geweldige voetballer. Toen hij nog voor Twente speelde, waren wij geïnteresseerd in hem en wachtten we erop dat hij naar Ajax zou komen. Hij koos echter voor Rusland. Hij ontwikkelt zich daar snel en is inmiddels een van de beste spelers in Rusland.”

“Veel mensen in Nederland geloven in zijn potentie en hij is er klaar voor om voor een grote club in (West-, red.) Europa te spelen”, aldus de voormalig coach van Ajax en Internazionale. De 25-jarige Promes verlengde in augustus overigens nog zijn contract bij Spartak tot de zomer van 2021. Hij maakte tot dusverre 37 doelpunten voor de Russen.