Onana accepteert excuses van Vitesse: ‘Doen alles om de daders te pakken'

Vitesse werd dinsdag geconfronteerd met een filmpje waarin te zien is dat de supporters van de club apengeluiden maken richting Ajax-doelman André Onana. Algemeen directeur Joost de Wit nam direct contact op met zijn collega van de Amsterdammers, Edwin van der Sar, om zijn excuses aan te bieden.

“Edwin belde me even later terug om te vertellen dat Onana de excuses geaccepteerd heeft”, zegt De Wit tegen De Telegraaf. Vitesse heeft ook aangifte gedaan bij de politie. “We moeten er alles aan doen om de daders te pakken. Die proberen we nu in beeld te krijgen.”

“Ik heb met afkeer naar het filmpje gekeken”, gaat de algemeen directeur van de Arnhemmers verder. “Gelukkig hebben onze stewards snel ingegrepen. Het ging misschien om tien mensen, maar dat zijn er tien te veel. Ik heb ook zelf contact gezocht met de KNVB. We pakken het onderzoek nu samen op.”