Manchester United kan voor 85 miljoen toeslaan

Swansea City had afgelopen zomer een recordbedrag van achttien miljoen euro over voor Borja Bastón. De Spaanse spits kent echter weinig succes in Wales en mag na dit seizoen alweer vertrekken bij Swansea. (Daily Mirror)

Afgelopen tijd is Joe Hart met zo’n beetje iedere Engelse topclub in verband gebracht en Manchester City zal een transfer niet tegenhouden. Dan moet de geïnteresseerde club wel tegemoet komen aan de vraagprijs van zo’n 24 miljoen euro. (Daily Telegraph)