Ziyech: ‘Als ik dan mijn mening geef, ben ik hard en een moeilijke jongen’

Hakim Ziyech werd de afgelopen jaren weleens neergezet als een lastige jongen. De Ajacied worstelt af en toe met de voetbalwereld, waar niet iedereen altijd even eerlijk is volgens hem. In Tiki Taka Touzani legt Ziyech uit dat hij het soms moeilijk vindt om mensen in de voetballerij te vertrouwen.

“In Nederland zeggen we altijd we eerlijk moeten zijn tegen elkaar. Maar als ik dan mijn mening geef, ben ik eerlijk en hard. Dan ben ik gelijk een moeilijke jongen. Er zullen vast nog wel wat mensen te vertrouwen zijn in de voetballerij, maar niet veel”, zegt Ziyech in het programma van RTL7.

“Soms komen mensen naar me toe als ik een slechte wedstrijd heb gespeeld. Dan gaan ze me alsnog complimentjes geven zodat ik me beter voel. Daar heb ik niets aan”, gaat de Ajax-middenvelder verder. “Dat zijn ja-knikkers. Bij mij moet je gewoon eerlijk en straight zijn, me hard aanpakken.”