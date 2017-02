Giggs vol lof: ‘Op zijn leeftijd maakt hij indrukwekkend veel doelpunten’

Zlatan Ibrahimovic heeft zich bij Manchester United moeiteloos aangepast en is dit seizoen een van de sleutelspelers voor manager José Mourinho. De Zweeds scoorde al 24 keer in het shirt van the Red Devils. Ryan Giggs ziet gelijkenissen tussen de spits en Éric Cantona, die tussen 1992 en 1997 in Manchester speelde.

“Ze hebben allebei veel vertrouwen in hun eigen kwaliteiten en maken veel doelpunten. Het weerhield ze er niet van om naar Manchester United te komen en uit te groeien tot een belangrijke speler”, zegt Giggs in de Engelse media. “Ook al spelen ze goed en zijn ze geliefd onder de supporters, het leidt ze niet af. Het is hun werk en ik kan zien dat Ibrahimovic een professional is, net als Cantona.”

De Welshman, die zelf 24 jaar in het shirt van Manchester United speelde, is onder de indruk van de prestaties van Ibrahimovic. “Hij is altijd fit en het aantal doelpunten dat hij op zijn leeftijd nog weet te maken, is zeer indrukwekkend. Het is niet makkelijk om op die leeftijd nog te spelen. Bij de eerste slechte wedstrijd die je speelt, zegt iedereen meteen: Hij is te oud. Maar als men doelpunten van je verwacht, geeft dat druk. Daar heeft hij duidelijk geen last van.”