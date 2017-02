KNVB bij Jong Oranje door met Langeler: ‘Mooie, uitdagende baan’

Art Langeler blijft bondscoach van Jong Oranje, zo heeft de KNVB dinsdag via de officiële kanalen bekend gemaakt. De oefenmeester stond de afgelopen drie interlands al aan het roer bij het beloftenelftal en zal per 1 juli 2017 fulltime in dienst treden van de KNVB.

“Trainer van Jong Oranje is een mooie, uitdagende baan”, vertelt het huidige hoofd jeugdopleiding van PSV op de website van de bond. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt weer op het veld te willen staan. Nederland beschikt traditiegetrouw over een enorm potentieel aan talent. Hen helpen aan internationale ervaring en de weg naar een succesvolle carrière geeft mij veel energie. Uiteraard staat presteren met Jong Oranje voorop. Plaatsing voor het EK in Italië is het absolute hoofddoel.”

Langeler heeft nu zijn krabbel gezet onder een contract dat tot het EK van 2019 in Italië loopt en wordt zo definitief de opvolger van de naar het Nederlands elftal vertrokken Fred Grim. Eind vorig jaar werd al bekend dat hij zijn functie in Eindhoven aan het einde van dit seizoen neer zal leggen.