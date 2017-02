‘Maxi moet boos zijn op zichzelf, hij heeft een jaar weggegooid, de vuile hond’

Maxi López maakte afgelopen weekeinde pas zijn eerste competitiedoelpunt voor Torino. De Argentijnse spits kwam in de eerste seizoenshelft amper aan spelen toe en viel afgelopen zondag in de wedstrijd tegen AS Roma tien minuten voor tijd in. Zijn trainer Sinisa Mihajlovic was niet te spreken over de mentaliteit van Maxi López.

“De kwaliteiten van Maxi zijn nooit in twijfel getrokken. Ik ben blij met zijn doelpunt, maar ook ben ik boos”, sprak de oefenmeester van Torino in de Italiaanse media. De club bezet momenteel de negende plaats in de Serie A. “Als hij een paar weken geleden al zo fit was als nu, dan hadden we er veel beter voor kunnen staan.”

“Toen hij van 99 naar 94,5 kilo ging, begon hij meteen te scoren. Hij zou boos moeten zijn op zichzelf. Hij heeft een jaar weggegooid, de vuile hond”, besluit Mihajlovic. Maxi López speelt nu twee jaar bij Torino en kwam in dat tijdsbestek tot 63 wedstrijden en 19 doelpunten. In het verleden speelde de Argentijn onder meer voor Barcelona, AC Milan en Sampdoria.