‘Sergio Ramos heeft hier niet genoeg betekend om zich zo te gedragen’

Sergio Ramos kreeg het onlangs aan de stok met de fans van zijn oude club Sevilla toen hij daar met Real Madrid op bezoek ging. De verdediger scoorde met een Panenka, zocht daarna het thuispubliek op en was vervolgens het mikpunt van scheldpartijen en gefluit. Dani Alves, die in het verleden eveneens voor los Rojiblancos speelde, heeft wel een idee waar die onvrede van de Sevilla-fans vandaan komt.

“Het is niet goed dat Ramos uitgescholden wordt, maar aan de andere kant bevindt hij zich misschien niet in de juiste positie om het respect van de supporters te eisen”, doet de verdediger van Juventus uit de doeken tegenover ABC. “Om eerlijk te zijn heeft Ramos bij Sevilla niet genoeg bereikt om zijn doelpunten niet te vieren of om het publiek om vergeving te vragen na het scoren.”

“Ik heb daar zes jaar gespeeld en een flink aantal prijzen gewonnen”, gaat Alves verder. “Een paar dagen voordat hij naar Real vertrok, verklaarde Ramos nog zijn eeuwige liefde aan Sevilla en daar ligt de wortel van het probleem. De fans nemen hem dat nog steeds kwalijk, hij is een gijzelaar van die woorden geworden.”