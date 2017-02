Feyenoord-huurling slaat ruit kapot na wissel: ‘Ik mag niet reageren’

Jari Schuurman trok met grootse verwachtingen naar Willem II, maar komt in Tilburg nauwelijks aan spelen toe. Nadat de huurling van Feyenoord maandag in het duel tussen Jong FC Dordrecht en Jong Willem II gewisseld werd, sloegen de frustraties toe. Schuurman sloeg onderweg naar de kleedkamer een ruit in.

“Ik mag geen reactie geven en dat doe ik dan ook niet”, liet de negentienjarige middenvelder weten tegenover het Brabants Dagblad. Schuurman begon dit seizoen pas twee wedstrijden in de basiself van de Tilburgers, in de uitwedstrijden tegen Go Ahead Eagles en tegen Feyenoord. In Deventer zorgde de jonge middenvelder overigens wel voor de winnende treffer, zijn enige in het shirt van Willem II.

Verder moet Schuurman het dit seizoen stellen met vier invalbeurten en wedstrijden voor Jong Willem II. Al met al is voor de middenvelder daardoor een behoorlijk tegenvallend seizoen, omdat hij bij Feyenoord tegen het eerste elftal aan zat. In Tilburg hoopte hij regelmatig aan spelen toe te komen in de Eredivisie, maar trainer Erwin van der Looi ziet het voorlopig niet in hem zitten.