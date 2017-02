VIDEO - De mooiste acties van de jarige Davy Klaassen bij Ajax

Davy Klaassen debuteerde op 27 november 2011 voor Ajax en is sindsdien uitgegroeid tot een van de belangrijkste schakels op het middenveld. De aanvoerder maakte afgelopen weekend tegen Vitesse zijn vijftigste officiële doelpunt voor de Amsterdammers en vanwege zijn 24e verjaardag kijken we nog eens terug naar zijn mooiste momenten in het shirt van Ajax.