‘Rodgers zei: ‘Als je me niet gelooft, pak mijn telefoon en bel Luis Suárez’’

Moussa Dembélé had afgelopen zomer diverse aanbiedingen, maar besloot uiteindelijk naar Celtic te vertrekken. Brendan Rodgers speelde een belangrijke rol in de komst van het Franse talent, die dit seizoen al de aandacht heeft getrokken van diverse Europese topclubs.

Mamadi Fofana, vriend en zaakwaarnemer van Dembélé, vertelt tegenover de Daily Record hoe Rodgers het Franse talent overhaalde om bij Celtic te tekenen. “Brendan was duidelijk. Hij legde uit dat Celtic niet zoveel kon betalen als andere Europese clubs. Brendan was op de hoogte, hij wist dat er andere aanbiedingen lagen”, legt Fofana uit. Uiteindelijk wist Rodgers Dembélé op een bijzondere manier over te halen.

“Hij zei: Als je me niet gelooft, pak mijn telefoon en bel Luis Suárez en vraag hem wat hij van me vindt. Of bel Raheem Sterling. Ik heb al veel spelers ontwikkeld en jij kan één van hen worden. Het is aan jou, je zal nog genoeg geld verdienen in je leven. Nu ben je nog jong genoeg om te werken en te leren”, zegt Fofana. “Dat was een kantelpunt voor Moussa, hij was overtuigd.”