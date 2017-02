‘Vergeet niet dat Ajax vorig jaar de titel verspeelde bij De Graafschap’

Feyenoord, Ajax en PSV blijven na de winterstop hun wedstrijden winnen en het verschil tussen de Eindhovense nummer drie en nummer vier FC Utrecht is inmiddels opgelopen tot maar liefst vijftien punten. In de subtop wordt dat verschil met lede ogen waargenomen, al denkt FC Groningen-directeur Hans Nijland dat dit seizoen ook wel eens een incident kan zijn.

“Toch moeten we ook geen overhaaste conclusies trekken”, gaat de bestuurder tegenover het Algemeen Dagblad in op het grote verschil tussen de top drie en de rest. “Dit seizoen is het gat inderdaad groot, maar in de afgelopen jaren was dat minder. En vergeet niet: Ajax verspeelde de titel bij De Graafschap vorig jaar. Feyenoord verloor enkele maanden terug nog van Go Ahead Eagles.”

De voetbalwereld is in de afgelopen tien jaar flink veranderd en dat heeft ook zijn weerslag op de Trots van het Noorden. Groningen haalde Erik Nevland in 2004 transfervrij naar de Eredivisie: “De spits van Noorwegen. En transfervrij hè. Hij was 26 jaar oud nota bene. We betaalden hem 180.000 euro per jaar. Zoiets is nu volstrekt ondenkbaar geworden. De concurrentie vanuit het buitenland, de financiële middelen in Nederland, de internationale scouting in heel Europa: totaal veranderd.”