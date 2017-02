‘Dit jaar is anders, met Conte zijn we gefocust op het winnen van de titel’

Pedro maakte anderhalf jaar voor zo’n 25 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Chelsea. Het eerste seizoen in Londen was voor de Spaanse aanvaller sportief nog niet echt een succes. Dit jaar loopt alles voor the Blues echter een stuk voorspoediger, met de koppositie in de Premier League.

“Afgelopen seizoen was moeilijk voor mij, voor de club. Dit jaar is anders. Met deze trainer is het team gefocust op het winnen van de titel. Er is meer vertrouwen, het is een compleet ander seizoen”, stelt Pedro in de Engelse media. “Ik voel me comfortabel in dit team en heb een goede band met de supporters. Alles gaat goed en ik voel me thuis hier.”

“Het voetbal hier is heel anders als je het vergelijkt met Spanje. In mijn tweede jaar begrijp ik het voetbal hier, het is sneller en intenser”, stelt de Spaanse aanvaller, die dit seizoen al goed was voor tien doelpunten. “Het is voor mij anders, omdat ik me aangepast heb. Ik moet veel lopen, harder spelen. Het voordeel is dat ik snel ben, dat helpt me in mijn spel in Engeland.”