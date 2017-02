‘Ik heb bij Ajax prijzen gewonnen en dat is het beste gevoel in het voetbal’

Het is inmiddels negen jaar geleden dat Tottenham Hotspur voor de laatste keer een prijs won. In 2008 wonnen the Spurs de League Cup, maar sindsdien kon er niks worden toegevoegd aan de prijzenkast. Dit seizoen is de club nog op drie fronten actief en Jan Vertonghen heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg dat vol kan houden.

Naast de Premier League, is Tottenham Hotspur nog in de race om de FA Cup en de Europa League. “We hebben een aantal jaar geleden een finale gespeeld, maar we willen er meer spelen. Ik heb bij Ajax prijzen gewonnen en dat is het beste gevoel in het voetbal. Dit team en deze technische staf verdienen het om een prijs te winnen met deze club”, zegt Vertonghen tegen The Guardian.

“We willen de Europa League en de FA Cup winnen, maar ook zo goed mogelijk meedoen in de competitie. Ons team is fit genoeg om op drie fronten actief te zijn”, stelt de ex-Ajacied. “Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Qua begroting is Tottenham Hotspur niet te vergelijken met de topclubs als Manchester United en Manchester City, maar op het veld zijn we net zo sterk.”